Centro Esportivo Multi Esporte apoia iniciativas em defesa e valorizaÃ§Ã£o das mulheres

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

No dia 8 de março, o CEME e o Instituto Formiga Verde, junto aos alunos do Polo Rocha Keppe, participaram ativamente da luta das mulheres por seus direitos, somando forças ao ato público "São Carlos por Elas", realizado na Praça Coronel Salles movimento que integra uma mobilização nacional em defesa dos direitos das mulheres e de combate à violência e ao feminicídio. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de São Carlos com apoio da Prefeitura Municipal, teve como objetivo sensibilizar a sociedade e ampliar o debate sobre a proteção, a dignidade e os direitos das mulheres.

Dando continuidade às ações, nos dias 12 e 13 de março foram realizadas atividades comemorativas no Centro da Juventude Elaine Viviani, projeto realizado no Bairro Monte Carlo, em parceria com a Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, com a participação das alunas em um aulão de funcional e alongamento, seguido de momentos de confraternização com café da tarde (dia 12) e café da manhã (dia 13). As atividades buscaram promover bem-estar, integração e valorização das participantes.

Encerrando a programação, no dia 14 de março, foi realizada uma atividade especial com as alunas do Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, no bairro Cidade Aracy. Na ocasião, as participantes participaram de um aulão de zumba, seguido de café da tarde e entrega de lembrancinhas. A ação teve como objetivo reforçar a autoestima das participantes e destacar a importância da luta das mulheres por igualdade de direitos, bem como a necessidade de enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio.

Por meio dessas iniciativas, o Centro Esportivo Multi Esporte reafirma, na prática, seu compromisso permanente com a promoção do respeito, da igualdade e da cidadania, fortalecendo espaços que impulsionam o protagonismo feminino e contribuem para uma sociedade mais justa e consciente.

Aproveitando o período das comemorações, também foi realizada a entrega periódica de materiais esportivos utilizados nas atividades do projeto, reforçando a estrutura e a qualidade das ações oferecidas à comunidade. O Centro Esportivo Multi Esporte registra, ainda, um agradecimento especial ao presidente da Unimed São Carlos, Dr. Bolívar Soares Mendjoud, cuja parceria e apoio são fundamentais para a continuidade e o fortalecimento das iniciativas desenvolvidas.

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