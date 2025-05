Centro Educacional e Cultural "Tinho Leopoldino" é reinaugurado em Santa Eudóxia

Espaço se consolida como um centro de aprendizado e cultura em Santa Eudóxia - Crédito: Divulgação

Foi reinaugurado no último domingo (25/05), no distrito de Santa Eudóxia, o Centro Educacional e Cultural "Tinho Leopoldino", antigo Museu de Pedra. A cerimônia contou com a presença do prefeito de São Carlos, Netto Donato, do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, além de autoridades, representantes da comunidade e familiares do homenageado que dá nome ao espaço.

O centro passa a abrigar as atividades do programa Vida Melhor (Provim), coordenado pelos Salesianos, e atenderá 100 crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. O atendimento ocorre no contraturno escolar, com oficinas, aulas, jogos e atividades que promovem o aprendizado, a inclusão e o desenvolvimento social.

Para o prefeito Netto Donato, a revitalização do espaço representa um avanço importante na política de valorização da educação e da cultura. “A revitalização deste local vai muito além da estrutura física. Ela representa o nosso compromisso com a educação, com a cultura e com o futuro das nossas crianças e adolescentes. Estamos investindo no que realmente importa: nas pessoas, especialmente nas novas gerações”, afirmou.

O vice-prefeito Roselei Françoso, natural de Santa Eudóxia, destacou a importância da iniciativa. “Como secretário de Educação, vejo aqui um exemplo concreto do que defendemos como política pública: uma educação que vai além da sala de aula, que acolhe, que forma para a vida, que fortalece os vínculos com a comunidade. O PROVIM é um programa que mostra como o contraturno pode ser um espaço de crescimento humano, cultural e social”, destacou.

A unidade será gerida pelos Salesianos, que atua em 136 países e estão presentes em 17 cidades do estado de São Paulo. Em São Carlos, já possuem duas unidades em funcionamento. De acordo com Maria Aparecida Pereira, gerente operacional do Salesianos São Carlos, a proposta do centro é desenvolver um trabalho complementar à escola, oferecendo atividades de arte, cultura, esporte, formação humana e atendimento psicossocial quando necessário. “Chegamos ao distrito em 2023 com projetos sociais, mas desde o início de 2024 passamos a atuar diretamente neste espaço, com uma proposta educativa ampla e integrada”, explicou.

A supervisora da unidade, Alice Meirelles Mucheroni, também celebrou a reabertura. “Estamos muito felizes em reinaugurar este espaço, que agora se consolida como um centro de aprendizado e cultura em Santa Eudóxia. A data é ainda mais simbólica por coincidir com a tradicional festa dos padroeiros da comunidade”, disse.

Representando a presidência da Câmara Municipal, o vereador Edson Ferraz reforçou a importância da parceria entre o poder público e os Salesianos. “A reinauguração deste centro é um marco de esperança e oportunidade. Ver um espaço como esse revitalizado e transformado em polo de educação, cultura e inclusão mostra que estamos no caminho certo”, declarou.

Também participaram do evento o Irmão Lucas Rodrigues, diretor do Salesianos, o diretor regional do distrito, Sidney Prado, Augusto Leopoldino, filho do homenageado, e Ana Claudia Giglioti Françoso, esposa do vice-prefeito, além de alunos e familiares.

O Centro Educacional e Cultural "Tinho Leopoldino" funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h15 às 16h45. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou pelos telefones (16) 2310-1037 e (16) 99619-5102. O contato por e-mail é: cec.tinholeopoldino@educacao.saocarlos.sp.gov.br.

