Centro do Trabalhador realiza ação voltada para os profissionais da saúde

Crédito: Divulgação

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de São Carlos, em parceria com o Hospital Universitário (HU-UFSCar), promoveu na última semana uma importante ação de conscientização voltada aos profissionais de saúde do município. O evento teve como foco a conscientização sobre saúde e segurança e a importância da prevenção de acidentes nos ambientes de trabalho.

A palestra abordou também temas como o papel do Cerest e a importante atuação dos profissionais da saúde no atendimento aos trabalhadores, identificando doenças ocupacionais e acidentes relacionadas ao trabalho, bem como realizando a notificação obrigatória desses casos. O Cerest também ressaltou a necessidade dos profissionais do HU adotarem medidas que garantam espaços de trabalho mais seguros, especialmente aqueles envolvendo material biológico. Relatou, ainda, a necessidade de prevenção dos riscos psicossociais, um tema que ganha mais urgência com as alterações na Norma Regulamentadora (NR) nº 1, que entrará em vigor em 2026. Essa nova norma determinará que as organizações deverão realizar o gerenciamento dos riscos psicossociais.

O Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, representa mais do que um feriado no calendário. A data simboliza uma história de lutas por melhores condições de trabalho e redução de jornadas exaustivas que ultrapassavam de 12 horas diárias. Tais lutas levaram a conquistas que delinearam os direitos trabalhistas como conhecidos atualmente.

Assim, o mês de maio deve ser visto como um período de reflexão, tanto para relembrar a luta dos trabalhadores do passado, quanto para reforçar a importância das reivindicações contínuas por condições dignas de trabalho.

Segundo o Ministério da Previdência Social (MPS), em 2024, o Brasil registrou 472.328 afastamentos de trabalho em decorrência de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e síndrome de burnout, todos provocados por ambientes de trabalho prejudiciais. Esses distúrbios, além de comprometerem a saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras, impactam negativamente a produtividade e o clima organizacional (Santos, 2025).

O município de São Carlos registrou 853 acidentes de trabalho entre janeiro e abril de 2025, sendo 1 deles fatal (SISRAT, 2025).

Diante desse cenário, a supervisora do Cerest, Maria Ferreira da Silva, ressaltou a importância do órgão em defesa do trabalhador. A adoção de medidas de segurança e saúde no ambiente de trabalho é fundamental para garantir o bem-estar dos trabalhadores, prevenindo acidentes e doenças que possam causar sofrimento, incapacitações e até a morte. De acordo com ela, o acidente de trabalho não impacta apenas a vida do trabalhador, mas de todo seu contexto social.

Portanto, a responsabilidade pela prevenção deve ser compartilhada por todos: empregadores, trabalhadores, poder público e controle social.

Referência

Sistema de Relatório de Atendimento ao Acidentado do Trabalho (SISRAT) São Carlos alerta para a saúde e segurança no trabalho. Movimento busca melhorar as condições físicas e mentais dos trabalhadores. Fundacentro, 2025 – Disponível em: https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/comunicacao/noticias/noticias/2025/abril/abril-verde-alerta-para-a-saude-e-seguranca-no-trabalho

Leia Também