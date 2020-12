Centro de Voluntariado Universitário promove dois projetos gratuitos à distância

Crédito: Divulgação

O Centro de Voluntariado Universitário (CVU) em São Carlos, uma organização não governamental, sem cunho religioso, partidário ou fins lucrativos, tem como meta fomentar o trabalho voluntário no meio universitário e fora dele, através de ações pontuais ou projetos de maior duração, que possuam o objetivo de diminuir as desigualdades presentes na nossa comunidade.

Desta forma, com a proximidade do Enem e visto a situação crítica devido a pandemia da Covid-19, O CVU iniciou dois projetos gratuitos à distância, destinados a estudantes de escolas públicas. São eles o Projeto Redação e Tutoria de Matemática.

No Projeto Redação, serão enviados temas para os estudantes escreverem e serem avaliados conforme as competências do Enem, destacando individualmente seu desenvolvimento e outras dúvidas particulares que estes possam ter.

Na Tutoria de Matemática, serão enviados quinzenalmente um caderno de exercícios focando nos conteúdos mais frequentes do Enem, a fim de serem corrigidos um a um posteriormente, focalizando as resoluções ou demais dificuldades individuais que os estudantes possam ter.

Link para inscrição no Projeto Redação: https://bit.ly/EstudantesProjetoRedacao

Link para inscrição Tutoria de Matemática: https://bit.ly/TutoriaMatematicaCVU

Interessados em obter mais informações, segue os canais do CVU:

cvusaocarlos@gmail.com, facebook.com/cvusc ou @cvusc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também