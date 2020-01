Centro de São Carlos fica destruído após a chuva

Crédito: Marco Lúcio

Portas arrancadas, mercadorias espalhadas pelas ruas, entulho do que sobrou das calçadas, lama por todo lado e comerciantes tentando consertar o estrago. Esse é o retrato da baixada do mercado municipal nesta manhã de domingo (05), após a forte chuva de sábado a noite.

Segundo informações, em alguns locais a água chegou a cerca de 1,30 metros de altura e cadeiras foram encontradas a 200 metros de distância de onde estavam.

Alguns comerciantes afirmam que perderam tudo ou que não dá nem pra contabilizar o prejuízo, como em uma lanchonete, onde quase todo o estoque foi perdido, mais de 150 kgs de farinha, freezers revirados, mesas e cadeiras quebradas.

Não houve registro de saques nos estabelecimentos embora muitos estejam sem porta, porém a Polícia Militar e equipes de vigilância realizaram e ainda estão realizando patrulhamentos preventivos para evitar que isso aconteça.

Nota Prefeitura Municipal

A chuva intensa na noite deste sábado (4/1) causou transtornos em diversas regiões da cidade. A Prefeitura está com várias equipes atuando nesses locais como a Defesa Civil, Guarda Municipal, Transporte e Trânsito, Serviços Públicos, Cidadania e Assistência Social e Segurança Pública. As áreas atingidas já estão sendo sinalizadas ou interditadas. A limpeza completa começa em todas as regiões neste domingo. A Secretaria de Segurança Pública também solicitou à Polícia Militar e Guarda Municipal reforço no patrulhamento na baixada do Mercado Municipal. As câmeras de monitoramento da região central não foram atingidas e as imagens estão a disposição dos comerciantes. Qualquer pedido de ajuda dever ser feito por meio do telefone 153 da Guarda Municipal. Não há registro de vítimas.

Relatório Defesa Civil:

Os pluviômetros da área urbana registraram 47 mm em 20 minutos, mas houve precipitação intensa nas cabeceiras do Córrego Gregório (passa pelo centro comercial da Cidade ) e o Rio Monjolinho que cruza toda a cidade e encontra-se com o Córrego Gregório;

1.5 m de altura o nível da água no centro;

20 lojas com perdas;

ALAGAMENTO DE:

1- Centro Comercial (Córrego Gregório) atingindo entorno de 30 lojas e 12 veículos automotores

ALAGAMENTO:

2- Rotatória do cristo encontro das avenidas Comendador Alfredo Maffei com Francisco Pereira Lopes e Tancredo Neves (encontro do Rio e os 2 córregos)

Resgate de 3 pessoas ilhadas e um veiculo automotor (realizado pela Defesa Civil)

Colapso parcial de edificação - Muro do Cemitério Nossa Sra do Carmo

Lojas com perdas de mercadorias cerca de 20, porém atingidas pela água 30.

