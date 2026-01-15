Centro de Robótica da USP terá novo prédio com investimento de R$ 64,7 milhões

Novo prédio contará com laboratórios especializados, áreas para prototipagem e testes em escala real, além de ambientes colaborativos para pesquisa interdisciplinar (crédito da imagem: EntreArquitetos) -

Um novo prédio para potencializar as ações do Centro de Robótica (CRob) da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, terá a pedra fundamental lançada na próxima segunda-feira, dia 19 de janeiro, às 8h30. A cerimônia será realizada na área II do campus da Universidade e marca o início de um investimento estratégico para a expansão das atividades científicas e tecnológicas do Centro.

A nova edificação contará com três andares e aproximadamente 6,5 mil metros quadrados de área construída. O investimento da USP é da ordem de R$ 64,7 milhões, com previsão de conclusão das obras no início de 2027. O projeto é resultado de uma parceria entre a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) e o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), unidades que integram o CRob, criado há 14 anos.

De acordo com o coordenador do Centro de Robótica, professor Marcelo Becker, da EESC, o CRob é uma iniciativa estratégica da USP. “O CRob é voltado ao desenvolvimento de pesquisas avançadas em robótica, automação e inteligência artificial, integrando diferentes áreas do conhecimento e promovendo forte interação com a indústria e a sociedade”, destaca.

Segundo Becker, a nova sede representará um avanço decisivo para o Centro. “O novo prédio permitirá a instalação de laboratórios especializados, áreas para prototipagem e testes em escala real, além de ambientes colaborativos para pesquisa interdisciplinar. Essa infraestrutura ampliada viabilizará experimentos mais complexos, o desenvolvimento de sistemas robóticos de maior porte e a intensificação de projetos de inovação, fortalecendo a formação de recursos humanos, a cooperação internacional e a transferência de tecnologia”, afirma.

Ao longo de sua trajetória, o CRob tem promovido a integração entre pesquisadores de sete laboratórios da USP São Carlos, além de manter parcerias com universidades brasileiras e estrangeiras e convênios com instituições de pesquisa e empresas de diversos países.

Para a vice-coordenadora do CRob e vice-diretora do ICMC, professora Kalinka Castelo Branco, o novo prédio reforça o protagonismo científico da cidade. “São Carlos já é uma referência nas áreas de robótica, inteligência artificial, computação e matemática, algo que agora será potencializado e valorizado substancialmente com uma infraestrutura à altura do que já temos realizado nesses escopos de pesquisa”, ressalta.

Evento de lançamento

A solenidade de lançamento da pedra fundamental será realizada na próxima segunda-feira, dia 19 de janeiro, às 8h30, na Biblioteca da área II do campus da USP, em São Carlos. O evento contará com a presença do reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, além de autoridades acadêmicas, docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes e convidados de outras instituições.

Os interessados em participar devem confirmar presença por meio de formulário online disponibilizado pela Universidade.

