Centro de referência do idoso “Vera Lúcia Pilla” receberá neta da escritora Cora Coralina

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, promoverá um bate-papo com Maria Creusa Bretas, neta da escritora Cora Coralina, na próxima terça-feira (06/06). O encontro acontecerá no Centro de Referência do Idoso (CRI) “Vera Lúcia Pilla”, na Vila Irene, com início programado para às 14h.

A atividade será aberta ao público e tem como objetivo transcorrer sobre a vida e obra de Coralina, com os idosos assistidos no CRI tendo a oportunidade de conversar com a própria descendente da escritora e esclarecer dúvidas sobre sua história e legado para a literatura brasileira.

O convite à familiar não vem por acaso: há duas semanas, na confraternização de Dia das Mães, os idosos participantes do Projeto de Leitura 6.0, que é organizado pelo próprio CRI “Vera Lúcia Pilla”, fizeram um debate sobre o livro “Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais”, que inaugurou os trabalhos de Cora Coralina em 1965.

A escritora, aliás, tornou-se uma espécie de inspiração para os idosos, já que, no momento da publicação de sua primeira obra, ela também fazia parte deste grupo populacional e contabilizava 75 anos de idade.

