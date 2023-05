Centro de Referência do Idoso promove confraternização com usuários

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, realizou uma confraternização com os usuários do Centro de Referência do Idoso (CRI) “Vera Lúcia Pilla”, na Vila Irene, na última terça-feira, 16. O evento foi uma comemoração ao Projeto de Leitura 6.0 instalado no CRI e ao Dia das Mães.

Coordenada pela supervisora da unidade, Nilva Rodrigues, a atividade exaltou a obra de Cora Coralina, por se tratar de uma personagem em que a história de vida é próxima daquela vivida por muitos usuários do serviço – a primeira obra da escritora, “Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais”, foi publicada quando ela já tinha 75 anos.

Ao longo da apresentação e dos estudos sobre Coralina, foi lembrado que o clube do livro do CRI “Vera Lúcia Pilla” teve início em junho de 2020 e, durante a pandemia, seus participantes precisaram se reinventar e se encontrar de maneira online para seguir com esta prática em grupo. O projeto segue sendo feito online, mas terá também a modalidade presencial em breve.

Além disso, todos participaram, na sequência, do café da manhã comunitário preparado pelos próprios frequentadores do serviço em homenagem ao Dia das Mães, ocasião em que também foi exposta uma toalha confeccionada pelas usuárias do Centro e que contou com a participação de mais de 25 pessoas na produção.

Segundo Nilva Rodrigues, supervisora do CRI, o fortalecimento de vínculo entre as pessoas que participam do Centro de Referência é importante para o andamento dos trabalhos e para a criação de novas atividades. “Foi um encontro muito bacana, onde todos participaram e fizemos a divulgação do Projeto de Leitura 6.0, que teve início na pandemia e continua incentivando os idosos ao hábito de leitura. Esse projeto vem melhorando muito o desempenho das pessoas na criatividade, pois exercita o cérebro, a concentração e a memorização. Ao final, realizamos um café da manhã, com o preparo dos alimentos sendo feito pelos próprios usuários do serviço”, disse Nilva.

O secretário de Cidadania e Assistência Social, Rodolfo Hernane Ometto e a adjunta da pasta, Ingridi Ienco Cazella, também participaram da confraternização com os usuários do Centro de Referência do Idoso (CRI) “Vera Lúcia Pilla.

