Centro de Inteligência Artificial Recriando Ambientes abre duas vagas de pós-doutorado com bolsas da Fapesp

O Centro de Inteligência Artificial Recriando Ambientes (IARA) está com inscrições abertas para duas vagas de pós-doutorado com foco em inteligência artificial aplicada. As oportunidades são voltadas para brasileiros e estrangeiros interessados em desenvolver pesquisas voltadas a cidades inteligentes e sustentáveis, especialmente nas áreas de saúde, educação, governança pública, meio ambiente e mobilidade urbana.

Os selecionados receberão bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) no valor de R$ 12 mil mensais, além de uma reserva técnica de 10% do valor anual da bolsa para cobrir despesas relacionadas ao projeto. Há também a possibilidade de auxílio instalação para candidatos que precisem se mudar para a cidade onde ocorrerá a pesquisa.

Os bolsistas deverão estar alocados em Belém (PA) durante o período do projeto e ter disponibilidade para viagens técnicas regulares ao município de Canaã dos Carajás (PA).

O IARA é um Centro de Pesquisa Aplicada (CPA) sediado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de agosto pelos links:

Mais informações sobre o programa de bolsas de pós-doutorado da Fapesp estão disponíveis em www.fapesp.br/bolsas/pd, e outras oportunidades podem ser conferidas no site www.fapesp.br/oportunidades.