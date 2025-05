Centro de Inteligência Artificial do ICMC São Carlos abre quatro vagas de pós-doutorado

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Centro de Inteligência Artificial Recriando Ambientes (Iara) oferece quatro oportunidades de pós-doutorado em aprendizado de máquina e em robustez de redes complexas. As inscrições vão até sábado, 31.

O Iara é um Centro de Pesquisa Aplicada (CPA) que tem sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP), em São Carlos.

Três bolsistas vão trabalhar com aprendizado de máquina, em aplicações de cidades inteligentes e sustentáveis. É desejável interesse nas áreas de saúde, meio ambiente e mobilidade, bem como sólido conhecimento em ciência da computação, estatística e matemática. Boas publicações recentes em inteligência artificial ou ciência de dados serão um diferencial.

A quarta oportunidade requer doutorado (concluído ou em fase de conclusão) em estatística, ciência da computação ou áreas afins. O bolsista deverá utilizar métodos de aprendizado de máquina e redes neurais para prever comportamentos críticos em diferentes tipos de redes, permitindo a formulação de estratégias eficazes para aumentar sua robustez. Espera-se sólida formação em análise de redes complexas, aprendizado de máquina e aprendizado profundo.

Mais informações sobre as vagas e as inscrições em: www.fapesp.br/oportunidades/8107 e www.fapesp.br/oportunidades/8149.

As oportunidades de pós-doutorado estão abertas a brasileiros e estrangeiros. Os selecionados receberão Bolsa de Pós-Doutorado da Fapesp no valor de R$ 12 mil mensais e Reserva Técnica equivalente a 10% do valor anual da bolsa para atender a despesas imprevistas e diretamente relacionadas à atividade de pesquisa.

Caso o bolsista de PD resida em domicílio fora da cidade na qual se localiza a instituição-sede da pesquisa e precise se mudar, poderá ter direito a um auxílio-instalação. Mais informações sobre a Bolsa de Pós-Doutorado da FAPESP estão disponíveis em www.fapesp.br/bolsas/pd.

Outras vagas de bolsas, em diversas áreas do conhecimento, estão no site Fapesp-Oportunidades, em www.fapesp.br/oportunidades.

Leia Também