Centro de Inteligência Artificial da USP São Carlos oferece bolsa de treinamento técnico

O Centro de Inteligência Artificial (C4AI) recebe, até 9 de setembro, inscrições para uma oportunidade de treinamento técnico nível quatro (TT-4) com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) no valor de R$ 3.810,40,

O candidato deve ter bons conhecimentos de programação em C e Python, além de interesse por pesquisa acadêmica, especialmente na interface entre machine learning e raciocínio simbólico.

Quem for selecionado deverá implementar algoritmos de pesquisa em sistema de raciocínio automático que combina redes neurais e programas lógicos, além de colaborar para a implementação dos algoritmos desenvolvidos durante a pesquisa, manutenção da infraestrutura computacional e produção de documentação. O resultado obtido será testado em sistemas de argumentação automática e agentes conversacionais.

A bolsa Fapesp para treinamento técnico (TT-4) é de R$ 3.810,40, por dois anos, com dedicação de 40 horas semanais às atividades de apoio ao projeto de pesquisa. Aceita-se um período de dedicação semanal em home office.

O C4AI é um Centro de Pesquisa em Engenharia (CPE) constituído por FAPESP e IBM no Centro de Inovação da Universidade de São Paulo (Inova-USP). Um dos polos do C4AI está no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Os interessados podem se inscrever pelo site do C4AI. Mais informações sobre a vaga estão disponíveis neste link: www.fapesp.br/oportunidades/6298/.

