Centro de Infecções promove atividades da campanha de conscientização do “Dia dos Namorados”

Praça do Mercado Municipal e o Terminal Rodoviário receberão os serviços da campanha - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a Campanha de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) alusiva ao Dia dos Namorados. Apesar de a data comemorativa ser celebrada na próxima segunda-feira, 12, várias ações já foram realizadas pelo Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (Caic), que segue com programação ativa nos próximos dias.

Desde a última semana, as equipes visitam estabelecimentos onde namorados costumam se encontrar – restaurantes, bares, centros de compras, etc – e entregando orientações sobre ISTs, preservativos e realizando testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais. Na última terça (06/06) e quarta (07/06), inclusive, os servidores municipais estiveram no semáforo da Avenida Dr. Carlos Botelho, esquina com a Avenida São Carlos, entregando kits para a população.

Também já está definido que, no próximo sábado, 10, das 9h às 13h, a Praça do Mercado Municipal e o Terminal Rodoviário receberão os serviços da campanha, enquanto, na segunda-feira, 12, das 7h30 às 15h30, a sede do próprio Caic (Avenida São Carlos, 3.392 – Tijuco Preto) será o local de orientações e testagem e promoverá a roda de conversa “Você conhece a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP)?”, reunindo informações e orientações para a prevenção do HIV.

A supervisora do Caic, Eliza Costa, comemorou o sucesso alcançado até aqui pela campanha de Dia dos Namorados e convida a população a participar das ações promovidos pela Prefeitura. “Nossa equipe não está poupando esforços para divulgar o evento e agradecemos a receptividade que temos tido onde vamos. Entregamos kits com a programação completa em várias Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), Unidades de Saúde da Família (USF’s) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), bem como em estabelecimentos da cidade. A conscientização é muito importante e a participação da população é fundamental”, disse Eliza.

Leia Também