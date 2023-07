Centro de Atendimento de Infecções Crônicas capacita novos executores de testes rápidos

A capacitação vai permitir aumentar a oferta de profissionais que realizam os testes rápidos - Crédito: Divulgação

O CAIC (Centro de Atendimento de infecções Crônicas), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Departamento de Enfermagem da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), realizou n a capacitação para executores de testes rápidos de HIV, Hepatite B, C e Sífilis.

A capacitação foi realizada no Departamento de Enfermagem da UFSCar, uma exigência do Ministério da Saúde que consiste em três etapas. A primeira etapa foi feita através de curso online. A segunda por meio de curso presencial com teoria e prática. As aulas foram ministradas pela enfermeira Eliza da Costa e pela técnica de enfermagem Caluane Carolina de Monção, ambas do CAIC e contou com a participação de trinta e seis profissionais de diversas instituições, como das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Maternidade e da Atenção Básica.

A capacitação vai permitir aumentar a oferta de profissionais que realizam os testes rápidos. O teste rápido é preciso e confiável, sendo de fundamental importância para o diagnóstico precoce e agilidade de resposta aos usuários e alcance da população chave, permitindo assim um encaminhamento para assistência médica e início de tratamento mais rápido. A execução, leitura e interpretação de resultados é feita em trinta minutos.

Eliza da Costa, enfermeira do CAIC, lembrou que o governo tem uma meta de acabar com o HIV até 2030, ligado ao Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) 95, 95, 95 que significa que 95% das pessoas positiva conheçam seu diagnóstico, que 95% dessas pessoas estejam em tratamento e que 95% das pessoas em tratamento estejam com a carga viral suprimida, o que significa que com essa carga viral ela se torna intransmissível, portanto é crucial que se teste o maior número de pessoas possíveis para o diagnóstico precoce da doença.

