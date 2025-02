Centro da Fundação CASA de São Carlos é campeão regional de etapa da XX Copa CASA

As partidas foram realizadas no Estádio Municipal José Vessi e contaram com a participação de os centros localizados nas cidades de Araraquara, Franca, Ribeirão Preto (CASA Ribeirão Preto e Rio Pardo), São Carlos e Sertãozinho.

Os jogos aconteceram no formato de chaves e a final foi disputada contra o CASA Sertãozinho. As equipes vencedoras foram premiadas com troféus e medalhas.

Com a vitória, o CASA São Carlos avança para a fase seguinte, onde enfrentará os representantes de outras regionais, como o CASA Morro Azul (Campinas - DRMC) e o CASA Esperança (Itapetininga – DRS) e o CASA Vitória Régia (DRO). Os jogos acontecerão na cidade de Santa Bárbara D’Oeste.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, ressalta o impacto positivo da Copa CASA. “O futebol é uma paixão para muitos desses jovens e, por meio da Copa CASA, eles vivenciam essa experiência de forma saudável, com disciplina e espírito de equipe. O esporte tem um papel fundamental na construção de novos caminhos para esses adolescentes”, afirma.

Copa CASA de Futebol

A Copa CASA de Futebol é o maior campeonato de futebol masculino no Brasil destinado a adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação. Realizada anualmente, a competição ocorre em duas fases: regional e estadual. Na fase regional, os times locais, organizados conforme as divisões regionais da Fundação CASA, competem entre si, e os vencedores de cada região avançam para a etapa estadual.

A fase estadual, organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA, com apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF), é dividida em classificatória e final. Na classificatória, as oito equipes vencedoras das etapas regionais disputam as quatro vagas para a final. Já na etapa decisiva, acontecem os jogos semifinais e finais.

A competição é promovida anualmente desde 2005, com exceção de 2021, quando foi suspensa devido à pandemia de Covid-19.

Sobre a Fundação CASA A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, aplica medidas socioeducativas conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Atendendo jovens de 12 a 21 anos incompletos em São Paulo, a Fundação executa medidas de privação de liberdade e semiliberdade, determinadas pelo Poder Judiciário, com base no ato infracional e na idade dos adolescentes, garantindo os direitos previstos em lei, pautando-se na humanização, e contribuindo para o retorno do adolescente ao convívio social.

O time formado pelos adolescentes em medida na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) São Carlos foi o grande campeão da etapa regional da XX Copa CASA de Futebol realizada na cidade de Cravinhos, região de Ribeirão Preto, na última sexta-feira (21/02).