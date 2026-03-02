(16) 99963-6036
Centro Afro oferece oficina gratuita de percussÃ£o Ã s sextas-feiras em SÃ£o Carlos

O Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira “Odette dos Santos”, em São Carlos, realiza todas as sextas-feiras, às 17h, uma oficina de percussão aberta e gratuita à comunidade. A atividade faz parte da programação permanente do espaço e tem como objetivo fortalecer e valorizar as expressões artísticas de matriz africana.

A proposta proporciona uma vivência musical baseada nos ritmos afro-brasileiros, com a exploração de instrumentos de percussão, prática de canto e abordagem dos fundamentos históricos que ajudaram a moldar a identidade musical do país. Mais do que aprender a tocar, os participantes são convidados a compreender a percussão como uma linguagem ancestral e instrumento de resistência cultural.

Voltada para crianças, jovens e adultos, a oficina busca promover integração, disciplina, criatividade e senso de pertencimento. A iniciativa também amplia o acesso à cultura e fortalece vínculos comunitários por meio da música.

O Centro Afro está localizado na Rua Dona Alexandrina, 844, no Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3307-4628.

 
 

