Centenas de famílias da região de São Carlos e Araraquara ainda têm direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital

Famílias de menor renda da região de São Carlos e Araraquara ainda podem fazer o agendamento para receber o kit gratuito com a nova parabólica digital. O serviço é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Em São Carlos, cerca de 80 famílias já foram beneficiadas com a instalação gratuita do novo equipamento, enquanto outras 111 estão agendadas, aguardando a visita do técnico. Já em Araraquara foram 37 instalações e há 69 agendamentos. Mas todas as pessoas inscritas em algum cadastro do Governo Federal e que assistem TV por meio de uma antena parabólica tradicional, têm direito a essa troca gratuita.

A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV.

Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

O presidente da Siga Antenado, Leandro Guerra, explica que o programa está em sua quarta fase e já atendeu mais de 780 mil famílias em todo o país. “Até a terceira fase, trabalhamos nas capitais, passando pelas cidades com mais de 500 mil habitantes até os municípios com 200 mil moradores e seus entornos. Aproximadamente dois terços da população brasileira vivem nos locais atendidos. Agora, chegou a hora de expandir a atuação para as cidades com mais de 100 mil habitantes e municípios vizinhos”.

O executivo também destaca os benefícios da nova antena. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”, completa.

Confira o passo a passo para saber se você tem direito ao kit gratuito:

1º) Acesse o site sigaantenado.com.br; ou ligue para o número 0800 729 2404, que também funciona como WhatsApp.

2º) Informe seu número de CPF ou do NIS (número de Identificação Social). Se você fizer parte de algum programa social do Governo Federal, poderá continuar respondendo ao formulário.

3º) Responda as próximas perguntas do formulário.

Se você estiver dentro dos critérios obrigatórios – estar inscrito no CadÚnico e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando - será direcionado para o chat e poderá escolher o melhor dia para que um dos técnicos da Siga Antenado vá até a sua casa

Na região, além de Araraquara e São Carlos, continuam com o agendamento aberto para instalação do kit gratuito as seguintes cidades: Américo Brasiliense, Analândia, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Dobrada, Dourado, Gavião Peixoto, Ibaté, Motuca, Nova Europa, Ribeirão Bonito, Rincão, Santa Lúcia, São Carlos e Trabiju

