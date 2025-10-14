(16) 99963-6036
terça, 14 de outubro de 2025
Cidade

Centenas de crianças participam de grande festa no Centro da Juventude do Cidade Aracy

14 Out 2025 - 20h12Por Jessica CR
O Centro da Juventude “Lauriberto José Reys”, no bairro Cidade Aracy, recebeu centenas de crianças e suas famílias no último domingo (12) para uma grande comemoração pelo Dia das Crianças. O evento foi promovido pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Especial de Infância e Juventude e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), com apoio da entidade Multi Esporte.

A programação contou com brinquedos infláveis, apresentações musicais e de dança, além de diversas guloseimas como pipoca, algodão doce, cachorro-quente, refrigerante e picolé. Durante a celebração, cerca de 700 alunos da Multi Esporte receberam novos uniformes, e foram sorteados brindes como bolas, bonés, camisetas e squeezes.

Durante a festa, o vereador Dé Alvim e o prefeito Netto Donato homenagearam o ex-prefeito Airton Garcia, usando camisetas com sua imagem e os dizeres “Amigos para Sempre”. Dé Alvim destacou a importância de Airton para o desenvolvimento da região e agradeceu ao atual prefeito pela continuidade das ações no bairro.

O secretário Emerson de Morais ressaltou a importância da parceria com o Fundo Social, elogiando o trabalho da primeira-dama Herica Ricci Donato, que enfatizou a emoção de ver o sorriso das crianças. “Ver a alegria no rosto delas é o que nos motiva a continuar trabalhando por uma São Carlos mais humana e solidária”, afirmou.

Encerrando o evento, o prefeito Netto Donato lembrou o legado de Airton Garcia. “Hoje prestamos uma justa homenagem a quem tanto fez por esta região. Ver a alegria das famílias aqui nos enche de esperança e reforça nosso compromisso com uma cidade mais justa e acolhedora”, disse.

Também participaram da celebração o ex-vereador Azuaite Martins de França, a dirigente regional de ensino Débora Costa Blanco, além de secretários municipais e lideranças comunitárias.

