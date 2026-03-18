CemitÃ©rios pÃºblicos recebem serviÃ§os de limpeza e manutenÃ§Ã£o em SÃ£o Carlos

Equipes trabalham no cemitÃ©rio Nossa Senhora do Carmo -

A Prefeitura de São Carlos realizou, nesta terça-feira (17), mais uma etapa do programa “São Carlos Mais Bonita”, com destaque para ações de limpeza e manutenção no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

No local, equipes executaram serviços de capinação e remoção de massa verde, com o objetivo de melhorar as condições de conservação, garantir mais organização e proporcionar um ambiente mais adequado para visitantes. O Cemitério Santo Antônio de Pádua também recebeu os mesmos cuidados.

Além dos cemitérios, o mutirão de zeladoria contemplou diversas regiões da cidade, principalmente a área central e a zona leste. Foram realizados serviços de tapa-buraco, roçada, poda de árvores, limpeza de bueiros e reforço na sinalização viária.

As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) atuaram em diferentes ruas com reparos, enquanto a roçada avançou em avenidas, praças e bairros estratégicos. Já na região do Terminal Rodoviário, houve uma força-tarefa para retirada de lixo descartado irregularmente.

De acordo com a Prefeitura, o programa “São Carlos Mais Bonita” prevê cerca de 3 mil ações até dezembro de 2026, com foco na intensificação dos serviços de zeladoria e na melhoria das condições urbanas em toda a cidade.

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