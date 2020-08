Cemitérios municipais permanecem fechados para visitação no feriado de 15 de agosto

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos ressalta que em virtude da disseminação do novo coronavírus, que a visitação nos cemitérios públicos Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio de Pádua vão ser suspensas neste sábado, feriado de 15 de agosto e no domingo (16/08).

A medida foi adotada para evitar aglomeração de idosos que no feriado religioso costumam lotar os cemitérios.

VELÓRIOS - Os velórios já estão sendo realizados somente das 8h às 17h. O caixão, em caso suspeito da COVID-19, deve permanecer fechado, podendo existir apenas um visor aberto durante os ritos fúnebres.

A portaria publicada no Diário Oficial do Município também recomenda que o velório seja feito com portas abertas para favorecer a circulação de ar, e que as cerimônias sejam realizadas com tempo reduzido, no máximo 1h, e com número de no máximo 10 participantes para evitar aglomerações.

