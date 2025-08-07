(16) 99963-6036
Utilidade Pública

Cemitérios de São Carlos terão horário especial no Dia dos Pais

07 Ago 2025 - 17h59Por Da redação
A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana, informa que, em virtude do Dia dos Pais, comemorado neste domingo (10), os cemitérios Nossa Senhora do Carmo, na Vila Costa do Sol, e Santo Antônio de Pádua, na Vila Prado, estarão abertos das 6h às 18h.

O horário de visitação volta ao normal, das 8h às 17h, a partir de segunda-feira (11).

A limpeza dos túmulos poderá ser realizada até sábado (9), das 8h às 17h. A Secretaria orienta os visitantes a colaborarem com a prevenção à dengue, recolhendo o lixo e depositando nos latões instalados, além de evitar acúmulo de água em vasos fixados sobre os túmulos. “É importante que os munícipes ajudem a evitar que a água parada se torne criadouro do Aedes aegypti”, reforça o secretário Leonardo Orlando.

