Cemitérios de São Carlos ficarão abertos para visitação das 6h às 18h a partir de sábado (31)

28 Out 2020 - 17h16

Crédito: Arquivo/SCA

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, informa que o horário de visitação nos cemitérios Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio de Pádua, de 31 de outubro até 4 de novembro, será das 6h às 18h. A decisão de abrir os portões mais cedo foi em virtude do público idoso e das altas temperaturas.

Já limpeza dos túmulos somente será autorizada até sexta-feira (30/10), das 8h às 17h. Já devido a Dengue a administração dos cemitérios solicita que os munícipes evitem água parada nos vasos sobre os túmulos e para que recolham o lixo e deposite nos latões instalados nos locais.

A recomendação também é de evitar aglomerações no interior dos cemitérios e manter o distanciamento de segurança. Somente será permitida a entrada de pessoas que estiverem usando máscaras faciais de proteção.

Os ambulantes que quiserem trabalhar na Praça do Velório Municipal devem se cadastrar até essa quinta-feira (29/10) na sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, localizada na rua Conde do Pinhal, nº 2190, no centro. O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 14h às 16h. Foram disponibilizadas 30 vagas para a venda de flores, velas e produtos alimentícios. Outras informações sobre o cadastramento podem ser obtidas pelo telefone 3362-1318.

