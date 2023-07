Cemitério Nossa Senhora do Carmo passa por nova limpeza

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos iniciou essa semana a limpeza do cemitério Nossa Senhora do Carmo. A equipe de limpeza está realizando capinação nos 14,5 hectares, bem como a retirada de material que possa se transformar em criadouro do mosquito Aedes aegypti.

Além da limpeza de rotina, a Secretaria de Serviços Públicos também está preparando a unidade para o Dia dos Pais, 12 de agosto, data em que um grande número de visitantes procura o local.

A limpeza e reforma de sepulturas serão liberadas no início do mês de agosto. Em caso de obras emergenciais o serviço é liberado anteriormente.

Após a finalização da limpeza no Nossa Senhora do Carmo, a equipe vai iniciar o serviço no Cemitério Santo Antônio de Pádua, localizado na Vila Prado.

O Cemitério Nossa Senhora do Carmo possui 25.000 sepulturas, 100 mil sepultados e o Cemitério Santo Antônio de Pádua possui 2.000 sepulturas; com 9 mil sepultados. A área do Nossa Senhora do Carmo é de 14,5 hectares e do Cemitério da Vila Prado de 1,5 hectares.

Leia Também