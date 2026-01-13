CEMEIs da região sul recebem dedetização nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que, nesta quinta-feira (15/01), os Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) da região sul da cidade começam a receber o serviço de dedetização, como parte das ações de preparação para o início do ano letivo.
O cronograma teve início na última segunda-feira (12/01), com a dedetização das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) Afonso Fioca Vitali, Angelina Dagnone de Melo, Arthur Natalino Deriggi, Dalila Galli e Janete Maria Martinelli Lia. Agora, os trabalhos avançam para as unidades de educação infantil.
Nesta quinta-feira serão dedetizados os seguintes CEMEIs:
- Regina Aparecida Lima Melchíades (Parque Novo Mundo)
- Benedito da Silva (Cidade Aracy)
- Maria Alice Vaz de Macedo (Cidade Aracy)
- Dário Rodrigues (Cidade Aracy)
- Olívia Carvalho (Cidade Aracy)
- Flávio Ciacco (Planalto Verde)
- Enedina Montenegro Blanco (Cidade Aracy)
- José de Campos Pereira (Cidade Aracy II)
De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, todas as escolas da rede municipal receberão o serviço antes do início das aulas. “Algumas unidades estão em reforma e, por isso, a dedetização será realizada após a conclusão das obras. Além disso, estamos promovendo a troca das caixas de areia, limpeza das piscinas, roçagem e já substituímos caixas d’água antigas por modelos novos, mais modernos e sem amianto”, destacou.
As aulas nas 62 escolas da Rede Municipal de Ensino estão previstas para começar no dia 13 de fevereiro.