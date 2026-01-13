CEMEIs da região sul recebem dedetização nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que, nesta quinta-feira (15/01), os Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) da região sul da cidade começam a receber o serviço de dedetização, como parte das ações de preparação para o início do ano letivo.

O cronograma teve início na última segunda-feira (12/01), com a dedetização das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) Afonso Fioca Vitali, Angelina Dagnone de Melo, Arthur Natalino Deriggi, Dalila Galli e Janete Maria Martinelli Lia. Agora, os trabalhos avançam para as unidades de educação infantil.

Nesta quinta-feira serão dedetizados os seguintes CEMEIs:

Regina Aparecida Lima Melchíades (Parque Novo Mundo)

Benedito da Silva (Cidade Aracy)

Maria Alice Vaz de Macedo (Cidade Aracy)

Dário Rodrigues (Cidade Aracy)

Olívia Carvalho (Cidade Aracy)

Flávio Ciacco (Planalto Verde)

Enedina Montenegro Blanco (Cidade Aracy)

José de Campos Pereira (Cidade Aracy II)

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, todas as escolas da rede municipal receberão o serviço antes do início das aulas. “Algumas unidades estão em reforma e, por isso, a dedetização será realizada após a conclusão das obras. Além disso, estamos promovendo a troca das caixas de areia, limpeza das piscinas, roçagem e já substituímos caixas d’água antigas por modelos novos, mais modernos e sem amianto”, destacou.

As aulas nas 62 escolas da Rede Municipal de Ensino estão previstas para começar no dia 13 de fevereiro.

Leia Também