CEMEI Walter Blanco recebe 15 novos notebooks para apoio pedagógico na aprendizagem de alunos -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou 15 novos notebooks ao Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Walter Blanco. Os equipamentos foram adquiridos com verba própria do município e permitem aos 520 alunos que estudam na escola, e têm idade entre 0 a 6 anos, um primeiro contato pedagógico e assistido com materiais de informática.

Com a instalação já realizada dos aparelhos, a equipe técnica e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação introduziu diversos programas e aplicativos nos computadores para conhecimento e contato pelos alunos, como jogos educativos e o pacote Microsoft Office. Todos os notebooks têm acesso à internet e ficarão à disposição dos professores e da comunidade escolar para a execução destas e de outras atividades.

A diretora do CEMEI Walter Blanco, Islei Oliveira, salienta que a escola ganhou esta e outras melhorias recentemente. “Esta é mais uma oportunidade para que as crianças possam se desenvolver da melhor forma possível e também uma melhoria das condições de trabalho para os servidores, que ganham mais um recurso pedagógico. Nos últimos meses, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, conseguimos ampliar a cozinha, construir um almoxarifado e também estamos colocando piso monolítico para o parque, que permitirá às crianças bem pequenas tomar sol e fazer atividades com maior segurança”, destaca Islei.

Roselei Françoso, secretário municipal de Educação, salientou a intenção de ampliar o número de escolas municipais com laboratórios de informática. “Nosso sonho é colocar laboratórios em todas as escolas de educação infantil, pois isso facilita no processo de aprendizagem para o professor e para toda a comunidade escolar. No caso do CEMEI Walter Blanco, os professores utilizarão os notebooks com duplinha de alunos, proporcionando um primeiro contato destas crianças com a informática para que, quando chegarem ao Ensino Fundamental, já tenham algum conhecimento destas e de outras ferramentas”, disse Roselei.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, recordou que é coautor, ao lado do próprio vereador licenciado Roselei Françoso, da Lei Municipal nº 19.035/2019, que instituiu o nome da professora Ana Lúcia Catoia à sala de informática do CEMEI Walter Blanco. “A sala de informática Ana Lúcia Catoia foi inaugurada na primeira gestão do prefeito Airton Garcia e homenageia uma professora que precocemente nos deixou. Agora ganhou equipamentos muito mais modernos, de última geração e que, sem dúvida, irão beneficiar os professores, os alunos e a comunidade escolar”, finaliza Marquinho.

Leia Também