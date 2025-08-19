(16) 99963-6036
terça, 19 de agosto de 2025
Cidade

CEMEI promove plantio de árvores em ação ambiental

19 Ago 2025 - 22h08Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
CEMEI promove plantio de árvores em ação ambiental -

A Secretaria do Clima e Meio Ambiente de São Carlos realizou, no último dia 14 de agosto, uma atividade de plantio de árvores no CEMEI Carminda Nogueira de Castro Ferreira. A iniciativa integrou o projeto pedagógico da unidade e teve como objetivo estimular a consciência ambiental entre os alunos.

Foram plantadas sete árvores no local: cinco ipês brancos na área externa e duas frutíferas – uma pitangueira e uma gravioleira – próximas ao parquinho. O plantio foi feito pelos alunos da turma 5B, com orientação da professora Gabriela Maria Fornaciari e acompanhamento da diretora Renata Pierini Ramos, além do apoio da Secretaria do Clima e Meio Ambiente e da empresa Cedro Paisagismo.

Dentro das atividades, a turma escolheu a “joaninha” como símbolo de seu grupo e desenvolveu estudos sobre a importância do inseto nos ecossistemas, seus benefícios para as plantas e curiosidades sobre diferentes espécies. Para reforçar essa conexão, também foram cultivados alecrim, hortelã e flores próximas à sala de aula, que deverão atrair joaninhas e serão cuidados pelas próprias crianças.

De acordo com a Secretaria, ações como essa despertam a curiosidade dos estudantes e contribuem para a formação de valores ligados à preservação ambiental, incentivando-os a proteger a biodiversidade desde a infância.

Leia Também

Projeto “Ver para Aprender” leva óculos gratuitos para alunos da rede municipal
Cidade22h48 - 19 Ago 2025

Projeto “Ver para Aprender” leva óculos gratuitos para alunos da rede municipal

Defesa Civil alerta para risco elevado de queimadas
Cidade21h13 - 19 Ago 2025

Defesa Civil alerta para risco elevado de queimadas

Biblioteca Comunitária da UFSCar celebra 30 anos
Cidade21h05 - 19 Ago 2025

Biblioteca Comunitária da UFSCar celebra 30 anos

Prefeitura lança Comitê Intersetorial da Primeira Infância
Cidade19h21 - 19 Ago 2025

Prefeitura lança Comitê Intersetorial da Primeira Infância

Djalma Nery articula parceria com IFSP para tentar reabrir Restaurantes Populares em São Carlos
Programa social 17h40 - 19 Ago 2025

Djalma Nery articula parceria com IFSP para tentar reabrir Restaurantes Populares em São Carlos

Últimas Notícias