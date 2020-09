CEMEI presta homenagem a aluno de 2 anos que morreu no Santa Angelina

Crédito: Arquivo Pessoal

A direção da CEMEI João Muniz, onde o garotinho Anthony Gabriel Vicentini de apenas 2 anos estudava usou as redes sociais para homenageá-lo. Anthony morreu no final da manhã desta segunda-feira (8), após ser encontrado pela mãe, desacordado com a cabeça prensada entra uma moto e a borda de uma piscina de alumínio. O triste fato aconteceu na rua Geraldo Bellini Filho, no Santa Angelina. O garoto foi rapidamente levado pelos pais até a UPA no Santa Felícia, onde foram tomadas todas as medidas para tentar salvar sua vida, mas infelizmente ele acabou falecendo.

"Hoje o Anthony, aluno da nossa escola, da Fase 3, virou estrelinha e foi morar junto com Papai do Céu. Agora ele irá brincar nas areias das nuvens, no pula-pula e escorregador do céu. Colherá doces amoras com a sua nova turminha celestial. Com certeza, terá um grupo de anjos guias lá, que continuarão cuidando muito bem dele", diz um trecho da postagem.

Manifestamos nossos sentimentos e condolências aos familiares do pequeno Anthony.



