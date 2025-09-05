CEME retoma atendimentos na Vila Isabel após reforma completa do prédio

O Centro Municipal de Especialidades (CEME) de São Carlos volta a funcionar no prédio da Rua Amadeu Amaral, 555, na Vila Isabel, a partir da próxima terça-feira (9). O espaço passou por uma ampla reforma e ampliação, que recebeu investimentos de mais de R$ 1,5 milhão, viabilizados por emendas parlamentares do deputado federal Maurício Neves e da vereadora Cidinha do Oncológico.

A unidade especializada reúne mais de 20 especialidades médicas, com 36 profissionais, e realiza mensalmente cerca de 6 mil consultas e 1.740 exames, entre eletrocardiogramas, ultrassonografias, raio-x e videolaringoscopias, além de pequenas cirurgias. O atendimento contempla pacientes de São Carlos e de cidades da Região Coração — Porto Ferreira, Descalvado, Ribeirão Bonito, Dourado e Ibaté.

Entre os serviços de destaque estão o Ambulatório de Feridas Crônicas e Ostomias, voltado a pacientes com feridas complexas e ostomizados, e o Programa de Atendimento às Vítimas de Violência e Abuso Sexual (PAVAS), que garante assistência especializada e interdisciplinar.

Reforma estrutural completa

A obra contemplou a substituição do telhado, agora com telhas isotérmicas e forro acartonado, a reforma dos banheiros de pacientes e servidores, adequações das salas cirúrgicas às normas da Vigilância Sanitária, além da modernização das redes hidráulica, elétrica e lógica. Também foram construídas novas áreas de acesso para ambulâncias e um muro de arrimo para contenção estrutural.

Salas específicas foram criadas para o funcionamento do Ambulatório de Feridas Crônicas e do PAVAS, ampliando a capacidade de atendimento especializado.

Importância para a saúde

Para Thiago Campione, diretor de Gestão da Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, a entrega representa um marco:“O CEME passa a ter uma estrutura moderna, adequada e preparada para atender com qualidade”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, reforçou que a unidade é essencial para a rede regional: “O CEME é a porta de entrada para milhares de pacientes que necessitam de consultas, exames e procedimentos de média complexidade, e agora passa a contar com uma estrutura totalmente reformada e adequada para atender essa demanda com eficiência e humanização”.

O prefeito Netto Donato destacou a política de valorização do sistema público:“Estamos recuperando e modernizando os nossos equipamentos de saúde. O CEME é referência regional, e agora volta a funcionar em um prédio totalmente revitalizado, que vai dar mais conforto e segurança para a população e melhores condições de trabalho para os servidores”, disse.

Atendimento

Com a entrega do novo prédio, os atendimentos que vinham sendo realizados provisoriamente na UBS do Azulville voltam a ser concentrados na Vila Isabel. Os agendamentos para o CEME são referenciados e feitos diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs).

O horário de atendimento do CEME é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

