CEME realiza mutirão de ultrassom com apoio de emenda parlamentar de R$ 350 mil

O Centro Municipal de Especialidades Médicas (CEME) promoveu no último sábado (13/09) um mutirão de exames de ultrassom em São Carlos. A ação foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de R$ 350 mil, destinada pelo deputado federal Marcos Pereira (Republicanos/SP) a partir da articulação do vereador Elton Carvalho. Com o investimento, a Prefeitura estima realizar cerca de 3 mil exames, reduzindo significativamente a fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o vereador Elton Carvalho, o mutirão representa uma conquista para a população. “Esse recurso é mais do que um investimento em exames: é um investimento em dignidade, em qualidade de vida e em cuidado com as pessoas que dependem do SUS. Cada ultrassom realizado significa menos tempo de espera, mais diagnóstico rápido e mais chance de tratamento eficaz”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, ressaltou a importância da parceria entre Legislativo e Executivo. “Isso mostra uma união que trabalha para amenizar o sofrimento das pessoas que aguardam esse tipo de procedimento. A Prefeitura disponibiliza toda a sua estrutura, esse ambiente bonito que temos agora no CEME, para que os atendimentos ocorram inclusive nos finais de semana”, destacou.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, a ação foi organizada para contemplar diferentes especialidades. “São quase 3 mil ultrassons de várias áreas. Fizemos a licitação e hoje está ocorrendo mais essa iniciativa positiva para a saúde de São Carlos. Estamos aqui para isso, para trabalhar e fazer o melhor para quem mais precisa”, disse.

O vice-prefeito Roselei Françoso também reforçou o impacto do recurso extra-orçamentário. “Vai reduzir muito a fila. A gente sabe que dificilmente consegue zerar essa lista, mas quando temos o apoio de um parlamentar é sempre muito bem-vindo. Ameniza o sofrimento das pessoas e garante uma saúde mais segura”, afirmou.

Já o prefeito Netto Donato destacou que a união de esforços tem trazido resultados concretos. “Com isso vamos reduzindo significativamente a fila de espera e trazendo mais dignidade às pessoas que dependem do SUS. Quero agradecer a todos os profissionais do CEME e reafirmar nosso compromisso de buscar, cada vez mais, recursos e parcerias que garantam uma saúde de qualidade para todos”, declarou.

No primeiro dia do mutirão, 92 pessoas foram atendidas no CEME. Os exames continuam a ser realizados ao longo da semana e terão nova etapa no próximo sábado (20/09).

