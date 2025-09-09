Ceme reabre com estrutura renovada, acolhimento ampliado e aprovação dos usuários

O Centro Municipal de Especialidades (Ceme) reabriu suas portas nesta terça-feira (09/09), após cinco meses de reforma e ampliação. Localizado na rua Amadeu Amaral, 555, no bairro Vila Isabel, o espaço retorna ao atendimento em sua sede tradicional com uma nova estrutura física, mais moderna, funcional e acolhedora.

As obras, que somaram mais de R$ 1,5 milhão em investimentos, foram viabilizadas por emendas parlamentares do deputado federal Maurício Neves e da vereadora Cidinha do Oncológico. Nesse período, os atendimentos estavam sendo realizados provisoriamente na UBS do Azulville.

Referência regional

O Ceme é considerado referência regional e concentra mais de 20 especialidades médicas, contando atualmente com 36 profissionais. A unidade realiza cerca de 6 mil consultas mensais e aproximadamente 1.740 exames de diferentes tipos, como eletrocardiogramas, ultrassonografias, raio-x, videolaringoscopias e pequenas cirurgias. O público atendido vai além de São Carlos, incluindo pacientes de Porto Ferreira, Descalvado, Ribeirão Bonito, Dourado e Ibaté.

Entre os serviços de destaque, estão o Ambulatório de Feridas Crônicas e Ostomias e o Programa de Atendimento às Vítimas de Violência e Abuso Sexual (Pavas). Ambos agora contam com entradas exclusivas, o que garante mais privacidade e conforto aos pacientes.

Estrutura e tecnologia

De acordo com a enfermeira supervisora Alessandra Cristina Delfino Bueno, a reforma representou um salto em qualidade.“Melhoramos no aspecto tecnológico: agora os pacientes são chamados por televisores, o que agiliza o atendimento. Ficou um lugar mais amplo, arejado e acolhedor. Temos mais salas de exames, sala de fisioterapia ampliada, equipamentos novos, cadeiras novas, inclusive nas salas de pequenas cirurgias. Foi uma reforma integral”, explicou.

Ela também destacou a importância das entradas separadas para o Pavas e o ambulatório de feridas, reforçando o ganho em segurança, privacidade e acessibilidade.

A visão dos usuários

A reabertura foi marcada pela satisfação da população.

Luciana Martins elogiou a organização: “Agora tudo é bem identificado, já tiram a senha certinho e explicam onde sentar. Nota 10”.

Flávia Simplício destacou a humanização: “Ficou um lugar com mais qualidade para o atendimento da população. A gente vê o cuidado, que é fundamental para o SUS”.

Benedita de Barros Martins resumiu sua impressão: “Adorei. Está muito bonito, um trabalho igual ao setor privado”.

Reconhecimento político

A vereadora Cidinha do Oncológico, articuladora dos recursos junto ao deputado Maurício Neves, lembrou que a última reforma do espaço havia ocorrido há 10 anos. “Hoje estou realizada. O acolhimento é essencial, e ficou um lugar digno para os pacientes e para os funcionários”.

O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, reforçou a importância da obra: “É um equipamento revitalizado que traz dignidade para a população e para os funcionários”.

O vice-prefeito Roselei Françoso destacou a valorização dos servidores e o impacto na qualidade do serviço, enquanto o secretário de Saúde, Leandro Pilha, classificou o novo espaço como “quase um hospital”, ressaltando a humanização e o conforto.

Compromisso com a saúde pública

Por fim, o prefeito Netto Donato celebrou mais uma entrega do plano de governo: “É uma estrutura física igual ao setor privado, sem deixar a desejar a nenhuma clínica particular. O Ceme volta ao seu endereço tradicional, mas com uma condição completamente nova. É mais uma entrega com qualidade para São Carlos. Reafirmamos o compromisso com a saúde pública de qualidade, acolhedora e eficiente, fortalecendo o SUS e ampliando o acesso da população aos serviços especializados”.

Leia Também