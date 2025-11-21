CEMAC recebe apresentação “Família Silva em: Raízes que Conectam” em homenagem à Consciência Negra

O Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC), ligado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), recebeu na noite desta terça-feira (18/11) a apresentação “Família Silva em: Raízes que Conectam”, um evento marcado pela celebração da ancestralidade, da diversidade e do diálogo cultural. A atividade integrou a programação do Dia da Consciência Negra e emocionou o público ao destacar a trajetória de uma das famílias negras mais tradicionais de São Carlos.

A iniciativa uniu música, fotografia, escultura, artesanato, contação de histórias e diversas expressões artísticas, valorizando a memória das matriarcas e dos patriarcas da família Silva, integrantes do grupo JVL & Gerações – Gente Brilhante. O projeto homenageou três figuras centrais que viveram na histórica Fazenda do Pinhal:

José da Silva, lavrador, carreiro e jardineiro que chegou à fazenda no final da década de 1940;

Virginia Zacharias da Silva, nascida em 1930 e que dedicou toda a vida ao trabalho no local;

Leonor Pereira de Barros do Amaral Zacharias, nascida em 1905, em Itirapina, e que atuou como doméstica, parteira e benzedeira.

Segundo Daniel Alexandre da Silva, membro da família e um dos organizadores, o projeto nasceu da vontade de registrar e compartilhar a história de várias gerações que construíram suas vidas na Fazenda do Pinhal. “Minha avó faleceu com 104 anos, minha bisavó nasceu em 1872, e minha mãe, assim como meus 12 irmãos, nasceu na Fazenda do Pinhal. Criamos a JVL, iniciais de José, Virginia e Leonor, para mostrar e aprofundar o estudo da nossa ancestralidade e transmitir essa história às próximas gerações, ressaltando valores, cultura e nossa capacidade de empreendedorismo”, afirmou.

A secretária das Famílias, Ana Paula Vaz, destacou o impacto emocional e cultural da homenagem. Para ela, o evento evidenciou a força dos vínculos familiares e a importância da preservação das raízes. “Esta noite nos mostrou a força de uma história viva que atravessa gerações. A família Silva nos ensina sobre resistência, amor, fé e união. Saio deste evento com o coração cheio de alegria”, disse.

Já o secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, ressaltou a relevância da homenagem no mês da Consciência Negra. “São três pessoas negras que trabalharam na Fazenda do Pinhal com força, coragem e amor. Deixaram um legado de honra, fé e trabalho que ajudou a construir São Carlos. Esse reconhecimento é mais do que merecido”, afirmou.

Também estiveram presentes os secretários adjuntos Valeria Mazzola (Cultura) e Hícaro Alonso (Turismo), além de diretores e servidores da SMCT. O evento reforçou a importância de valorizar histórias e trajetórias que ajudaram a formar a identidade cultural do município.

