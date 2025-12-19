CEMAC lança Geladeiroteca e incentiva a leitura com acesso gratuito

O Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC) deu início a uma nova iniciativa voltada à promoção da leitura e ao acesso democrático ao conhecimento com a implantação da Geladeiroteca. O projeto transforma uma geladeira que estava fora de funcionamento em um espaço cultural aberto ao público, destinado à disponibilização gratuita de livros, revistas, gibis e outros materiais de leitura.

A proposta tem como objetivo ampliar os espaços de acesso ao livro e incentivar o hábito da leitura entre públicos de diferentes idades, contribuindo para a democratização e o compartilhamento do conhecimento. A iniciativa está alinhada às ações do Programa de Educação Tutorial (PET) de Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que busca estimular práticas culturais e educativas de forma acessível.

O nome “Geladeiroteca” resulta da junção das palavras geladeira e biblioteca, refletindo o caráter criativo e sustentável do projeto. Sem necessidade de cadastro ou controle de empréstimos, o espaço permite que qualquer pessoa tenha acesso aos livros de forma simples, prática e inclusiva, em um local de grande circulação.

A Geladeiroteca foi idealizada pelo supervisor de unidade do CEMAC, Fulvio Galhardo, em parceria com a estagiária Júlia Santos, ambos responsáveis pelo processo de curadoria, adesivação e adaptação da geladeira, que passou a exercer uma nova função social e cultural. Fulvio, que já integrou o PET BCI, explicou que a ideia já existia e foi viabilizada a partir da disponibilidade do equipamento no CEMAC.

“Os livros estão organizados por categorias, como infantil, infantojuvenil e livre. O PET faz a reposição dos títulos, mas a população também pode contribuir”, destacou.

Júlia Santos, estudante do terceiro ano de Biblioteconomia e Ciência da Informação da UFSCar e integrante do PET BCI, ressaltou o trabalho coletivo na construção do projeto. “Durante o estágio no CEMAC, fomos conversando e idealizando a iniciativa. Fizemos a curadoria dos livros, arrecadamos materiais, criamos a arte e adesivamos a geladeira. Agora temos esse projeto de acessibilidade à leitura disponível para todos”, afirmou.

O projeto contou ainda com o apoio do secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, que ofereceu suporte e incentivo para a concretização da ação. Segundo ele, o CEMAC recebe um público diversificado, com destaque para crianças que participam das oficinas.

“É uma iniciativa muito positiva, com livros de qualidade, que demonstra a preocupação social do PET da UFSCar em difundir a leitura e utilizar os espaços públicos para o desenvolvimento cultural”, concluiu o secretário, parabenizando os envolvidos.

Leia Também