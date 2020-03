CEJUSC/UNICEP suspende atendimento por 30 dias

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC / UNICEP, em cumprimento ao Provimento nº 2.545/2020 do Conselho Superior da Magistratura, suspende, por 30 dias, o atendimento ao público, bem como a realização das sessões de conciliaçãoanteriormente agendadas.

Servidores do órgão entrarão em contato, via fone, para informar as novas datas para aqueles que já deram abertura às suas reclamações pré-processuais.

Por ora, os atendimentos e informações serão prestados apenas por telefone (3413-8250 / 3413-8426) ou por e-mail (cejusc.saocarlos@tjsp.jus.br), de 9 às 15 horas.

