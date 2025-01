A escola de Educação Infantil – CEJA, localizada na rua Conde do Pinhal nº 1549 no centro, está oferecendo vagas para crianças de 4 meses a 3 anos, com atendimento totalmente gratuito e em período integral.

Para realizar a pré matrícula, é necessário entrar em contato através do telefone/Whatsapp (16) 98122-6372