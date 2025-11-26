CEJA abre matrículas gratuitas para crianças de 4 meses a 3 anos para 2026

As unidades do Centro de Educação Infantil CEJA, em São Carlos, estão com matrículas abertas para o ano letivo de 2026. A instituição, que atua sem fins lucrativos e oferece atendimento totalmente gratuito, disponibiliza vagas para crianças de 4 meses a 3 anos de idade em período integral, das 7h30 às 16h20.

O CEJA destaca que o objetivo é atender famílias que necessitam de um local seguro, acolhedor e educativo para seus filhos, com profissionais capacitados e estrutura adequada ao desenvolvimento infantil.

Unidade 1 – Vila Boa Vista 1

A Unidade 1, localizada na Rua Coronel Domingos Marinho de Azevedo, nº 45, no bairro Vila Boa Vista 1, está recebendo novas inscrições.

Contato: (16) 98108-3943 (telefone/WhatsApp)

Unidade 2 – Centro

A Unidade 2, situada na Rua Conde do Pinhal, nº 1549, na região central da cidade, também está com matrículas abertas.

Contato: (16) 98122-6372

De acordo com a direção da instituição, as vagas serão preenchidas por ordem de procura.

