‘Cegonha’ trouxe e Hellena e Helloá e papais precisam de ajuda

A ‘cegonha’ trabalhou em dose dupla na manhã de sexta-feira, 24, e aumentou o lar do casal Alan Diego (Dayane Cristina Moisés, 29 anos) Linari, 25 anos. Ela, dona de casa e ele, frentista. A família tem ainda a pequena Lavínia Eduarda, de 1 ano e 5 meses. O dia foi de festa, já que veio ao mundo, as pequenas Hellena (com 2,140 quilos e 43 centímetros) e Helloá (1,730 quilo e 41 centímetros).

Nesta segunda-feira, 27, as gêmeas completam três dias. A mamãe terá alta, mas as pequenas permanecerão na incubadora da Maternidade Francisca Cintra Silva, pois necessitam ganhar peso e aprender a mamar.

A alegria para o casal e para a irmãzinha é imensa. Tanto é que Dayane trata Hellena e Helloá como princesas. Porém a chegada das gêmeas trouxe um pouco de preocupação e na manhã desta segunda-feira, a mamãe falou com a reportagem do São Carlos Agora o motivo.

“Em casa, somente meu marido trabalha. É a única renda da família. Eu tive que parar de trabalhar desde que a Lavínia nasceu, pois ela teve uns probleminhas de saúde”, explicou Dayane. “Com a pandemia da Covid-19 passamos por dificuldades e não pudemos nem realizar o chá de bebê.

Desta forma, Dayane não teve a oportunidade de ganhar fraldas e produtos de higiene pessoal para as pequenas são-carlenses e por este motivo entrou em contato com o portal para pedir ajuda da população.

“As roupinhas, graças a Deus, já foram todas doadas, bem como os bercinhos e banheirinhas. Não temos o carrinho, mas isso não tem tanta importância. É o de menos. A gente não tem mesmo são as fraldas e os produtos para higiene pessoal da Hellena e Helloá”, afirmou. “Como eu e meu marido pagamos aluguel e as contas, não sobra dinheiro para que possamos cuidar nas nossas filhinhas”, explicou.

Diante deste fato, o SCA lança mais uma campanha e solicita ajuda da população. Quem puder doar fraldas tamanhos RN ou G e produtos de higiene, além do leite Nestonutri basta entrar em contato pelo fone 16 99372-9584 (Dayane) ou ir diretamente na moradia do casal, na rua Guadalajara, 32, no Jardim Cruzeiro do Sul.

