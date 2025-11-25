CDMF/UFSCar recebe alunos de Franca vencedores do Prêmio Ciência Para Todos

O Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF/CEPID/FAPESP), sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), recebeu na última quarta-feira (19) um grupo de estudantes da Escola Estadual Ângelo Scarabucci, de Franca (SP). A instituição foi uma das vencedoras da 4ª edição do Prêmio Ciência Para Todos, promovido pela FAPESP em parceria com a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura.

Os alunos foram recepcionados por professores, pesquisadores e pós-graduandos do CDMF, que apresentaram a infraestrutura do Centro, incluindo laboratórios, equipamentos e linhas de pesquisa. A programação permitiu uma imersão no universo científico e nas ações de inovação e difusão desenvolvidas pelo CDMF, que é uma das referências nacionais em pesquisa avançada em materiais funcionais.

“Mobilizamos nossa equipe para receber os estudantes. O Prêmio Ciência Para Todos estimula o interesse pela ciência e fortalece a educação científica nas escolas públicas”, afirmou o professor Elson Longo, diretor do CDMF.

A Escola Ângelo Scarabucci conquistou o prêmio com o projeto “Fertiliza Invasora”, orientado pelo professor Henrique Pereira, que já havia sido premiado em edições anteriores. A iniciativa propõe o manejo e o reaproveitamento de árvores invasoras para apoiar ações de reflorestamento com espécies nativas. Além da relevância ambiental, o projeto promoveu ampla participação dos estudantes em atividades ecológicas, como caminhadas educativas, coleta de resíduos e plantio de mudas.

Sobre o Prêmio Ciência Para Todos

A 4ª edição da premiação envolveu professores e alunos de mais de cem escolas das redes municipal e estadual de São Paulo, além de institutos federais de ensino médio técnico e profissionalizante. Os participantes receberam formação on-line por meio da plataforma do Canal Futura e da Fundação Roberto Marinho, com conteúdos voltados ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e produção audiovisual. Após o ciclo de formação, os trabalhos foram avaliados por uma banca especializada, que selecionou os destaques de 2025.

A visita ao CDMF marcou o encerramento das atividades para os estudantes de Franca, reforçando o compromisso do Centro e da UFSCar com a difusão científica e a aproximação entre universidade e educação básica.

