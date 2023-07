CDCC realiza IV Encontro de Educadores de Ciências

O IV Encontro de Educadores em Ciências (IV EEC), que ocorrerá nos dias 22 e 23 de setembro de 2023 no Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), tem o objetivo de reunir professores da Educação Básica, pesquisadores e estudantes que cursam Licenciatura em Química, Física, Biologia e Ciências da Natureza, para um exercício de socialização e análise de experiências e estudos vinculados à Educação em Ciências Naturais em diferentes níveis e modalidades.

A programação inclui palestra de abertura, oficinas, mesa redonda, apresentação de pôsteres, além de atividade cultural. Clique aqui para mais detalhes sobre as atividades programadas.

As inscrições para participação no evento estarão abertas de 7 a 31 de agosto. O site com informações pode ser acessado no endereço eletrônico: https://sites.usp.br/eec/

