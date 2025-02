CDCC oferece minicurso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

concepção artística de uma amostra de alguns dos inúmeros corpos celestes estudados em Astronomia: estrelas, planetas, exoplanetas, sistemas planetários em formação, aglomerados estelares e galáxias. Crédito: Agência Espacial Europeia. -

Público-alvo: alunos do Ensino Fundamental 2 da rede pública ou particular de ensino sem formação prévia sobre o assunto.

Duração: três semanas, de 08 a 29 de março de 2025, sempre aos sábados. Carga horária: oito horas.

Horário: aos sábados pela manhã, das 09h às 11h.

Local do curso: dependências do Observatório Dietrich Schiel que fica no Campus Área 1 da USP de São Carlos (SP), acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Inscrições: serão feitas por meio da plataforma Sympla. Você poderá obter os tickets gratuitos de 17 de fevereiro a 05 de março de 2025 ou até o preenchimento das vagas. Você pode acessar a página do Sympla para as inscrições clicando aqui.

Caso tenha dificuldade de acesso à internet, é possível fazer a inscrição por telefone. No entanto, será necessário fornecer um telefone e um e-mail para contato. Telefone para inscrições:

(016) 3373-9191, de terça a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

Número de Vagas: 30.

Ministrantes: membros da equipe de monitores do Observatório Dietrich Schiel.

Curso gratuito e com certificado. Será concedido um certificado de participação emitido pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP para quem obtiver um mínimo de 75% de presença (ou seja, é necessário comparecer a pelo menos três, das quatro aulas oferecidas nesse minicurso).

Programa do minicurso: ao longo das quatro aulas do minicurso preparatório para a OBA – parte 1, serão vistos os seguintes tópicos:

Aula 1: Introdução à OBA e história da Astronomia;

Aula 2: Reconhecimento do céu, constelações e Estações do Ano;

Aula 3: Fases da Lua, eclipses e marés

Aula 4: O planeta Terra e o Sistema Solar

RECOMENDAÇÕES E AVISOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO MINICURSO:

1 – Não será permitida a entrada de outras pessoas além daquelas inscritas no minicurso (máximo de 30 inscritos);

2 – Para a participação no minicurso, é necessário que o(a) aluno(a) tenha autorização expressa de um dos pais ou de um dos responsáveis. Na primeira aula, será entregue para cada pai, mãe ou responsável que acompanha o(a) aluno(a) uma ficha de autorização que deverá ser preenchida, assinada e entregue no dia ou na segunda aula do minicurso;

3 – Para uma melhor segurança dos alunos, sugerimos que os pais ou responsáveis venham com os alunos até a porta de entrada do Observatório no início das aulas e que venham buscá-los também na porta do Observatório ao final de cada aula;

4 – Não liberamos os alunos para saírem do prédio desacompanhados de um adulto responsável até o final da aula às 11:00, mas é possível fazer um lanche nas dependências internas do prédio em intervalo que ocorre durante o período de cada aula. O Observatório não fornece lanche.

A participação no minicurso implica na ciência e concordância com as condições acima.

