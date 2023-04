SIGA O SCA NO

Cavalo morto é abandonado em terreno no Aracy 2 - Crédito: Divulgação

Um cavalo morto foi abandonado em uma rua paralela a Secondina de Paula Passador, no Cidade Aracy 2. De acordo com moradores, o animal está em um terreno. A informação foi passada no início da tarde desta sexta-feira, 14.

As denúncias dão conta que o cavalo estaria em óbito no imóvel desde o dia 10 deste mês e desde então, os reclamantes ligam para o departamento responsável da Prefeitura Municipal e nenhuma providência é tomada.

Os moradores informam ainda que o cheiro pelo local estaria insuportável. “Um grande fedor”, disseram.

