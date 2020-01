Cavalgada terá pontualidade e segurança com a Polícia Militar

Crédito: Divulgação

Realizada na manhã desta sexta-feira, 10, uma reunião no 38º Batalhão da Polícia Militar de São Carlos, entre a corporação e o diretor de Segurança da Comissão Paixão Sertaneja, Edmilson Rossi. Na oportunidade foram tratadas as estratégias envolvidas para a realização do evento.

“Assim como foi feita na última edição da Cavalgada da Babilônia, o horário de saída será pontual (11h). Pedimos a colaboração dos visitantes da região e participantes da cidade para respeitar esta definição. O efetivo não autorizará cavaleiros e amazonas saírem após o horário e seremos bem firmes nesta questão”, afirmou Rossi.

O coronel Valdemir Dias também enalteceu a iniciativa. “Estamos falando de um evento gigantesco, envolvendo artistas e paralisação de uma cidade. A saída pontual é uma medida acertada e estaremos cuidando disso junto com a organização, que é séria e conta com três policiais militares em seu quadro. Que Deus ilumine o evento e quem necessite tenha um bom resultado”, disse o Coronel.

A quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer será realizada no dia 9 de fevereiro e conta com o suporte da Prefeitura Municipal de São Carlos.

A concentração será realizada a partir das 8h e a saída pontualmente às 11h, com chegada prevista para às 12h30 no campo Chico Preto, no Jardim Santa Felícia, onde ocorrerá atrações sertanejas, almoço beneficente e praça de alimentação.

