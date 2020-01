Cavalgada terá nova estrutura de embarque para animais

Crédito: Divulgação

Os diretores da Comissão Paixão Sertaneja, Lauriberto Bertocco e Rykoff Aidar estiveram na Secretaria Municipal de Agricultura para uma série de pedidos para o secretário Paraná Filho que responde pela pasta.

Na ocasião foram solicitadas a limpeza do terreno de saída do evento e também do setor de embarque na chegada, assim como um caminhão pipa para abastecimento e hidratação dos bebedouros dos animais no trajeto. Mas a grande novidade na estrutura do evento será um novo setor de embarque de animais.

Um terreno defronte o campo Chico Preto, localizado na Avenida Miguel Petroni, no Jardim Santa Felícia foi cedido pelo apoiador Luís Renato Lourenço e servirá para acomodar e embarcar os animais com destino às suas propriedades.

“Disponibilizaremos a quantidade necessária de terra para formar os embarcadores de diferentes alturas e bem compactados e uma pá carregadeira estará de plantão no local para qualquer imprevisto ou necessidade. O evento tem uma causa ímpar e um reconhecimento absurdo e será um prazer poder ajudar”, afirmou Paraná.

A quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer acontece no dia 9 de fevereiro próximo.

