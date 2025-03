Causa da morte de cozinheiro foi afogamento; corpo serÃ¡ velado a partir das 14h na Sinsef

Lineu morreu afogado - Crédito: arquivo pessoal

O cozinheiro Lineu Lopes Neto, de 32 anos, morreu afogado no córrego defronte ao Kartódromo, conforme consta no atestado de óbito. Muito querido por familiares e amigos, sua partida gerou grande comoção.

O velório será realizado a partir das 14h no Memorial Sinsef, e o sepultamento está marcado para as 16h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens emocionadas.

“Meu Deus! Que notícia! Neto sempre carismático e educado, além de um cozinheiro de mão cheia! Que Deus te receba, meu amigo!”, publicou Camila Moraes.

Já Mara Frasson escreveu: “Neto, que você encontre a paz que tanto precisava e o descanso eterno.”

A perda também foi lamentada por Fabiana Magri: “Uma pessoa maravilhosa. Tive o prazer de conhecer o Netinho. Muito triste. Deus te receba, meu amigo. Conforte sua mãe, suas irmãs, sua família, seus pais.”

Leia Também