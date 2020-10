Catedral fica rosa em homenagem às vítimas de câncer

01 Out 2020 - 06h42

Dando início ao Outubro Rosa, mês que mundialmente campanhas de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico do câncer de mama são realizadas, São Carlos faz uma linda e inédita homenagem às vítimas e familiares de pessoas acometidas da câncer.

A Diocese de São Carlos, Comissão Paixão Sertaneja, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Oncovita e apoio da Secretaria de Serviços Públicos deixarão a Catedral de São Carlos iluminada na cor rosa durante todo o mês de outubro.

O bispo Dom Paulo ressaltou a importância da ação e principalmente da causa envolvida. “Esta enfermidade afeta tanto a vítima quanto às famílias e pedimos para que todos façam o exame preventivo e mantenham a fé sempre. Medicina e oração caminham juntos. Parabenizamos a Rede Feminina de Combate ao Câncer e a Oncovita pelo brilhante trabalho na luta contra esta terrível doença e a Comissão Paixão Sertaneja que vem dando exemplo de solidariedade e ousadia”.

“Recebemos o pedido e corremos atrás para realizar tal empreitada. Agradecemos ao bispo Dom Paulo Cezar Costa pela autorização e boa vontade e à Secretaria de Serviços Públicos pela parceria. A Catedral é um marco da cidade e também de nosso maior evento, que é a cavalgada solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Um orgulho escrever este lindo capítulo novamente juntos”, disse Rykoff Aidar, integrante da Comissão Paixão Sertaneja.

Representantes da luta contra o câncer em São Carlos, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e a Oncovita celebram a homenagem. “Vivenciamos esta luta durante o ano todo e a demanda cada dia aumenta mais. Vivemos uma epidemia e este tipo de ação auxilia tanto na conscientização quanto no apoio da população”, frisou Iraydes de Oliveira Leite, da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Com trabalho principalmente no apoio psicológico em mulheres vítimas do câncer de mama, a Oncovita também ressaltou a importância da ação. “É um problema que só quando a pessoa enfrenta. A prevenção e diagnóstico antecipado previnem e muito a evolução da doença quando descoberta a tempo. Agradecemos a homenagem em uma data tão importante para nós”, finalizou Walquíria Beijo.

