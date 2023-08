SIGA O SCA NO

Um morador do bairro Castelo Branco entrou em contato com o jornal São Carlos Agora pedindo providências em relação a árvore, que segundo ele, está com cupim e estragando a calçada.

A árvore está localizada na rua Rua Eduardo de Martini . Ele disse ao portal, que entrou com pedido na Prefeitura desde 2021 e até o momento não foi atendido.

Tentamos contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, mas até o momento não tivemos resposta.

