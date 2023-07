Escola Moruzzi: mãe afirma ao SCA, que filho sofre agressões

Foto enviada pela mãe mostro rosto do filho vermelho - Crédito: arquivo pessoal

Um caso de agressão e ameaças foi registrado nesta segunda-feira, 31, na Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Antônio Stella Moruzzi, na rua Teotônio Vilela, no Jardim Tangará, quando dois funcionários afirmam ter sido agredidos e ameaçados pelo pai de uma criança autista de 7 anos. A polêmica ganhou dimensão e a mãe da criança, entrou em contato com o São Carlos Agora, afirmou que estaria com problemas com a instituição de ensino e disse que a professora que cuida do seu filho, estaria agredindo a criança, que teria marcas pelo corpo. (veja matéria relacionada)

O portal apurou durante a ocorrência nesta segunda-feira, que a criança estaria inquieta na sala de aula e a professora não conseguia acalmá-la. O garoto, há tempos não ia para a escola e nesse retorno, estaria em um período de adaptação.

Dois funcionários da Emeb comunicou o pai não teria gostado e ao ir até a instituição de ensino passou a agredir e ameaçar de morte os funcionários. Ocorreu luta corporal que foi controlada com auxílio de testemunhas.

VERSÃO DA MÃE

A mãe disse ao SCA que chegou a ir até o Conselho Tutelar e segundo ela, a sua reclamação sobre a Emeb, não seria a primeira. “Infelizmente nossos autistas não tem seus direitos como deveriam ser”, afirmou. “Foi dessa maneira que peguei ele (filho) na escola. Que pai aceitaria isso e ainda falar que não é obrigado aguentar filho dos outros?”, indagou

Indignada, a mãe disse que está desde o início do ano com problemas na Emeb, ao se referir ao filho autista. “Na primeira vez, meu filho me disse que foi agredido pela professora especial. Fiquei quieta e não levei para frente. Fora isso teve funcionários dentro da escola que relatou que ele era privado de brincar com as outras crianças. Trocou de professora especial que já no primeiro dia relatou que ele queria agredi-la por conta dele ser autista”, disse.

De acordo com a mãe, o filho teria que ter convivo com outras crianças. “No começo era uma hora de adaptação, depois foi diminuído para 40 minutos, sendo que ele tem direito a frequentar p período inteiro. Já foi me dito por psicólogas que o tempo tem que ser aumentando e não diminuído. Muitas vezes acabo de deixar ele na escola já me ligam para ir buscar”, denunciou.

Nesta segunda-feira, a mãe disse que foi buscá-lo e o filho estaria com manchas vermelhas pelo rosto. “Meu filho disse que foi a educadora especial”.

A denúncia da mãe vai mais longe. De acordo com ela, a educadora teria disto que “não seria obrigada aguentar filho dos outros agredindo ela”. “Mas, para pais de autista, merecemos respeito pelo nossos filhos. Fora que ela reclama que meu filho não para em sala. Meu filho vem sendo tratado com diferenças dos outros alunos normais sem direito a participar das atividades conjuntas com outras crianças, preso numa sala com a educadora especial onde trata ele como um qualquer! Ele é autista e anda sofrendo pressão psicológica”, disse. “Tudo é culpa do meu filho. Ela (professora) afirma que ele não para na sala. Mas ele é especial e com esse pouco tempo de escola jamais acostumaria a lidar com outras crianças”.

Por fim, a mãe afirmou que por um período morou aos fundos da escola e ouvia professora gritando e mandando os alunos calar a boca. “E foi isso que aconteceu. Mas como sempre a escola tem mais poder do que a mãe de autista. Crianças autistas tem o mesmo direito que qualquer outra criança”, finalizou.

O portal São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal e aguarda um posicionamento. Assim que tivermos a resposta essa notícia será atualizada.

Leia Também