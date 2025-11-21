(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Dia da Consciência Negra

Caso do boneco enforcado completa 1 ano

Inquérito policial instaurado foi arquivado duas vezes e a impunidade para os racistas prossegue

20 Nov 2025 - 13h06Por Da redação
Crédito: Arquivo


Exatamente há um ano, um boneco preto pendurado — ou enforcado — foi colocado em um poste justamente no trajeto por onde passaria a Marcha Contra o Racismo, nas comemorações do Dia da Consciência Negra, data em que se relembra o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares.

Mesmo depois de tanto tempo, a polícia não conseguiu chegar aos responsáveis pelo ato racista, que permanece impune. O fato revolta a comunidade afrodescendente de São Carlos. “O episódio do boneco negro pendurado em via pública, no centro da cidade de São Carlos, em pleno Dia da Consciência Negra, permanece como uma das manifestações mais dolorosas e simbólicas do racismo estrutural em nossa sociedade”, destaca a advogada Camila Marques.

Segundo ela, o inquérito policial instaurado foi arquivado não uma, mas duas vezes, mesmo com diversas possibilidades de diligências investigativas ainda não exploradas. “Isso, naturalmente, gera preocupação e um sentimento de frustração em amplos setores da sociedade civil”, lamenta.

Ela não se conforma com a impunidade. “Como advogada, respeito profundamente as instituições e compreendo os limites operacionais que muitas vezes enfrentam as investigações. No entanto, como cidadã negra, militante de direitos humanos e representante de organizações comprometidas com o enfrentamento ao racismo, entendo que a resposta estatal foi insuficiente diante da gravidade do crime.”

Segundo ela, não se trata de imputar culpa a esta ou aquela autoridade, mas de refletir criticamente sobre as prioridades institucionais. “Causa estranhamento o fato de que, em outro caso recente ocorrido na cidade — o da pichação de uma estátua — o autor tenha sido identificado em poucos dias, enquanto neste caso, que atinge simbolicamente toda a população negra, a elucidação não avançou”, conclui.

