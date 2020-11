Casas acumulam lixo e moradores ficam preocupados com aumento de insetos e animais peçonhentos

Crédito: Divulgação

Moradores residentes no Jardim Botafogo entraram em contato com o São Carlos Agora para relatar que um problema tem tirado o sossego: lixo se acumulam em duas casas e com isso insetos e animais peçonhentos têm se procriado. Para piorar, tais moradias são frequentadas por pessoas suspeitas e que entorpecentes são utilizados por elas.

Via WhatsApp, os reclamantes informaram que uma das casas estaria no cruzamento das ruas Francisco Gregoracci com a João Cozza e no quintal, o lixo se acumula. De acordo com um morador isso tem acarretado problemas com o aumento de insetos nas casas, além de ratos e escorpiões. “Já apareceu um dentro de casa. Mas os moradores desta casa são bem violentos”, antecipou.

Segundo o denunciante, os mesmos moradores dessa primeira casa invadiram outra residência que estaria abandonada na mesma rua Francisco Gregoracci, mas no numeral 81, onde também tem acumulo de lixo. “Ali eles usam a resistência para consumir drogas”, informou.

O reclamante informou que tem medo pela violência, pois possui crianças. “Mas temos também o problema da dengue que está muito sério em São Carlos. Eu mesmo já tive duas vezes, além do meu sobrinho”, comentou, salientando que não chegou a pedir providências na Prefeitura Municipal. “Mas conversei com os vereadores Marquinho Amaral e Roselei Françoso que disseram que iriam ajudar, mas nada mudou”, finalizou.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também