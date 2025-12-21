Casamentos entre mulheres crescem em São Carlos, segundo IBGE

Vencendo vários preconceitos e até a homofobia, o casamento entre mulheres é cada vez mais comum - Crédito: Agência Brasil

O número de casamentos entre mulheres tem apresentado crescimento significativo em São Carlos nos últimos anos, acompanhando mudanças estruturais no perfil das famílias no município e no Estado de São Paulo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, entre 2013 e 2024, foram registrados 152 casamentos entre mulheres na cidade, o que representa uma média de 12 uniões por ano.

Os números fazem parte de um conjunto de informações divulgadas recentemente pelo IBGE, que apontam transformações profundas na configuração familiar. Em São Carlos, assim como em outras regiões do Estado, observa-se a consolidação de novos arranjos familiares, com maior diversidade, redução no número de filhos e aumento da idade média das mães no momento do nascimento.

De acordo com a cientista política e social Aline Zambello, esse cenário evidencia o enfraquecimento do modelo tradicional de família nuclear, historicamente baseado no casamento heterossexual indissolúvel. “O que vemos hoje é um mosaico de arranjos familiares. Os casamentos homoafetivos estão em ascensão, os divórcios passaram a incorporar cada vez mais a corresponsabilidade parental, e cresce também o número de filhos nascidos de mães mais velhas”, explica.

Para a pesquisadora, essas mudanças refletem transformações sociais mais amplas, ligadas à ampliação de direitos civis, à autonomia feminina e à maior visibilidade de diferentes formas de constituição familiar. “São novas dinâmicas que passam a ser reconhecidas socialmente e institucionalmente, redefinindo o conceito de família”, completa.

Os dados reforçam que São Carlos acompanha uma tendência observada em todo o país, marcada pela pluralidade, pela diversidade e pela redefinição dos vínculos familiares tradicionais.

