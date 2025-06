Casal de advogados preso em São Carlos por duplo homicídio será destaque no Fantástico da rede Globo

Crédito: Divulgação Globo

O caso do casal de advogados preso no condomínio Damha, em São Carlos, suspeito de encomendar o assassinato dos empresários José Eduardo Ometto e Rosana Ferrari, donos de uma escola infantil em Araraquara, será destaque no Fantástico neste domingo (22).

As vítimas foram mortas em abril, após saírem para uma chácara e desaparecerem. Os corpos foram encontrados dias depois, dentro do carro. A polícia aponta que o casal de advogados aplicou um golpe milionário contra as vítimas, usando guias e decisões judiciais falsificadas para desviar mais de R$ 14 milhões e depois encomendar o crime para encobrir as fraudes.

Outros dois suspeitos foram presos por executar o homicídio e ocultar os corpos. A operação, realizada em São Carlos e Praia Grande, teve cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, além do bloqueio de contas e sequestro de bens. A investigação segue para identificar possíveis envolvidos no esquema.

