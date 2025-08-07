(16) 99963-6036
Casal agradece policiais militares que ajudaram a salvar vida da mulher

07 Ago 2025 - 06h59Por Da redação
Casal agradece policiais militares que ajudaram a salvar vida da mulher - Crédito: reprodução Crédito: reprodução

Na manhã desta quarta-feira (06), o casal Rafael e Maiara compareceu à sede do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) para agradecer pessoalmente aos Cabos PM Lima e Gustavo por um ato que consideram decisivo para salvar uma vida.

O gesto de gratidão aconteceu em razão de um episódio ocorrido no último dia 30 de julho, quando Maiara sofreu uma crise convulsiva grave, chegando a ter uma parada respiratória. Rafael, desesperado, a conduzia em seu veículo rumo à UPA do Santa Felícia quando se deparou com um congestionamento na Avenida Miguel Petroni, que impedia a passagem.

Ao avistar a base móvel da PM, Rafael imediatamente pediu ajuda. Prontamente, os cabos Lima e Gustavo utilizaram a viatura para abrir caminho no trânsito, possibilitando que o casal chegasse rapidamente à unidade de saúde e garantindo o atendimento de emergência a tempo de evitar consequências mais graves.

Durante a visita, o casal fez questão de agradecer aos policiais pelo empenho e sensibilidade diante da situação. O comandante do 38º BPM/I também parabenizou os policiais pelo ato, destacando que a missão da Polícia Militar vai além do combate à criminalidade, sendo também um compromisso permanente com a preservação da vida.

